House of the Dragon 2 | gli easter eggs del settimo episodio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 luglio 2024)of the2: tutti glideldella seconda stagione, Reggente. Su Sky e in streaming solo su NOW. Dopo i numero quattro, Il drago rosso e il drago dorato, questodiof the2, La semina rossa (The Red Sowing in originale), è, per ora, il più bello della stagione. E non è un caso che sia pieno di draghi. La puntata precedente ci ha lasciato sul più bello: Seasmoke è stato avvistato con qualcuno alla sua guida. Ma chi? La risposta ormai è facile e vi avevamo avvertito: nelle puntate precedenti abbiamo conosciuto tutti i nuovi cavalcatori di draghi. Se a Roccia del drago stanno accadendo cose importanti (ed esaltanti), ad Approdo del