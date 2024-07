Furti durante le vacanze la nuova tecnica dei ladri | a cosa fare attenzione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il periodo delleè il momento più atteso da tutti, ma proprio tutti. Le famiglie partono e lasciano le proprie abitazioni incustodite o con sistemi d’allarme fai da te. E per questo motivo ilprendono di mira queste case e le derubano. Anche perché stanno attuando una. “Molto importante non chiudere la porta con la chiave dall’esterno“. Leggi anche: Panico in spiaggia, enorme sciame fa fuggire i bagnanti (VIDEO) Leggi anche: Meteo, ancora caldo sopra i 40 gradi: poi la tregua, ecco quando LadeiUn avviso attaccato sulle porte delle abitazioni affittate a turisti stranieri con sopra scritto in inglese “molto importante, non chiudere la porta con la chiave dall’esterno” sembrerebbe essere motivo di furto da parte deidi zona.