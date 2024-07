Digitale IA sviluppo competenze e mercati I cinque pilastri del binomio Ventient-Renantis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) È STATA PRESENTATA al mercato nelle scorse settimane. Nadara è un’organizzazione internazionale nata dall’unione diEnergy e. Questa nuova realtà porta una significativa evoluzione nel settore delle rinnovabili, posizionandosi come il più grande produttore indipendente di energia eolica onshore in Europa grazie alla sua capacità installata di 4,2 GW, che include energia eolica, solare, biomassa e sistemi di accumulo energetico, in oltre 200 impianti distribuiti tra Europa e Stati Uniti e più di 1.000 dipendenti. Nadara può vantare una solida expertise interna, con oltre trent’anni di esperienza nelloe gestione di una vasta gamma di progetti, tra cui impianti eolici marini galleggianti, impianti fotovoltaici, impianti eolici onshore e sistemi di accumulo energetico avanzati. La strategia industriale di Nadara si fonda suchiave.