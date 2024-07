Crollo a Scampia bacchettate del vescovo a funerali vittime Il nodo sfollati da sciogliere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl giorno dell’estremo saluto è arrivato a, dopo ilalla Vela Celeste. In piazza Giovanni Paolo II le tre bare, dentro ci sono i corpi delle: Roberto Abbruzzo, Margherita Della Ragione e Patrizia Della Ragione. Al termine si levano al cielo centinaia di palloncini bianchi e azzurri. Scrosciano applausi. Nella piazza riecheggia lo strazio dei parenti, le urla di dolore per le morti inaccettabili. Risuonano in una piazza semivuota. Tante sedie non occupate, anche per l’infelice scelta di luogo e orario. Alle 9 di mattina la canicola è implacabile, e non c’è riparo. Quattro persone svengono durante il rito. Erano previste 2000 presenze, ma ne sono poche centinaia. In giro, attorniato dai cronisti il sindaco Manfredi. Il Comune di Napoli dovrebbe stanziare un milione di euro per l’emergenza