Criscitiello chiaro | Juventus? Due top player per la sfida all’Inter!

(Di lunedì 29 luglio 2024)ha parlato dellae della lotta scudetto con l’Inter. A detta sua, ai bianconeri servono altri due giocatori. CANTIERE – Michele, dalle colonne di Sportitalia.it, si è espresso sullacitando anche l’Inter in seno alla lotta scudetto: «Le partite estive vanno viste per alimentare la curiosità ma soprattutto per curare l’astinenza di calcio. Laè un cantiere, perdere fa sempre male ma una sconfitta a luglio vale come una centomila lire trovata nel comodino della casa della nonna. Giuntoli sta ricostruendo una squadra con principi forti e Thiago Motta sta caricando il lavoro in vista del 17 agosto. Prima, non conta nulla. Ovviamente gli esuberi sono un problema. Bisogna fare cassa e sfoltire. L’ostruzionismo di alcuni calciatori non fa bene alla società.