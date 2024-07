Cos’è la misteriosa operazione ucraina che ha spinto Mosca a chiamare Washington?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il 12 luglio, il nuovo ministro della Difesa russo Andrei Belousov telefona alla propria controparte statunitense, il segretario alla Difesa Lloyd J. Austin III. I due si erano sentiti per la prima volta poche settimane prima, il 25 giugno, dopo che il mese prima Belousov era stato scelto per sostituire Shoigu al dicastero della Difesa diall’interno del rimpasto voluto da Vladimir Putin. In quell’occasione lo scopo della conversazione tra i due esponenti politici, atta a sottolineare l’importanza di mantenere “aperte le linee di comunicazione”, era di carattere puramente formale. Ma il tono della conversazione di luglio è diametralmente opposto.