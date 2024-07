Chiara Iezzi rivelazioni proibite | Io e Paola per 4 anni condiviso lo stesso uomo Oggi mi diverto un po' con il sesso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024), duo canoro italiano e specchio di una generazione che, a cavallo tra gli'90 e i 2000 ha ballato i loro tormentoni di successo. Poi, però, un lungo periodo di separazione tra le due, dal 2013, che sembrava aver definitivamente spento la loro fiamma. Alla soglia dei cinquant', però, il loro successo è esploso nuovamente grazie alla popolarità del brano “Furore”, presentato a Sanremo nel 2023. Così, oraa settembre sarà su Sky fra i giudici di X Factor, mentrerecita, altra sua grande passione e, dopo averla vista in Mare Fuori 3 e 4, apparirà in autunno nel film americano Under the stars, girato in Puglia con Andy Garcia e Toni Collette. Ed è proprio quest'ultima ad essere stata intervistata da Andrea Scarpa per il Messaggero ed è tornata al momento in cui le due sorelle si separarono: “Io sono un po' ribelle sì, ma fino a un certo punto.