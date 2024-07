Catamarano prende fuoco in mare | scatta il panico in Sardegna chi c' era a bordo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024)in fiamme al largo della: è successo intorno alle 12.30 di questa mattina, lunedì 29 luglio. Dopo che una colonna di fumo nero si è alzata in cielo, è scoppiato iltra i bagnanti nella zona di Budoni. Subito, quindi, sono state fatte diverse chiamate di emergenza alla Sala Operativa della Direzione Marittima di Olbia. Quando è stato lanciato l'allarme, l'imbarcazione era già in fiamme nelantistante Porto Ottiolu, a circa 400 metri dalla spiaggia. A quel punto èta la macchina dei soccorsi della Guardia Costiera, coordinati dal Capitano di Vascello Gianluca D'Agostino. Per spegnere l'incendio, è giunta sul posto la Motovedetta Sar, che a Ottiolu aveva imbarcato il personale dei Vigili del