Cantieri del Giubileo tre mesi di passione | le strade da rifare

(Di lunedì 29 luglio 2024) Come una sorta di percorso di penitenza per la remissione dei peccati, con ilche si avvicina i prossimi tresi prospettano decisamente difficili per i romani dal punto di vista della viabilità. Tra agosto e ottobre, infatti, Anas aprirà una serie di grandisumolto trafficate: Nomentana, Laurentina, Portuense, Ostiense, Tuscolana, sono solo alcune di quelle che verranno «aggredite» dagli operai. «Abbiamo già svolto il 65% dei lavori previsti su 420 chilometri didella Capitale e dell'area metropolitana, per un valore di 236 milioni di euro. Ma ora ci avviciniamo all'ultimo 35%, quello davvero critico», spiega a Il Tempo l'ingegner Marco Moladori, responsabile di struttura Anas Lazio, che assicura: al termine delle operazioni la società restituirà ai romani arterie rimesse a nuovo.