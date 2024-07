Calendario volley femminile Olimpiadi 2024 oggi in tv | orari partite 29 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024)lunedì 29prosegue il torneo dialledi Parigi. Alla South Paris Arena si disputeranno quattro incontri, ci sarà spazio per duedella Pool A, una sfida della Pool B e un match della della Pool C. Avanza la fase a gironi dopo l’esordio dell’Italia nella giornata di ieri contro la Repubblica Dominicana, le prime due classificate di ogni gruppo e le due migliori terze classificate verranno promosse ai quarti di finale. La giornata si aprirà alle ore 09.00 con l’incrocio tra Turchia e Olanda, che l’Italia osserverà con molta attenzione visto che sono inserite nello stesso girone. Le Campionesse d’Europa di Daniele Santarelli partiranno con i favori del pronostico sotto la guida di Melissa Vargas ed Ebrar Karakurt, ma le tulipane non andranno sottovalute. Alle ore 13.