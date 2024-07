Caldo torrido nelle Marche | quando finisce l’afa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ancona, 29 luglio 2024 – Ilafricano non dà tregua. In questi giorniè tornataopprimente, colpa dell'anticiclone Caronte che infiamma tutta l'Italia. Martedì 30, in base alle previsioni meteo fornite dalla Protezione civile regionale, ad Ascoli Piceno sono previsti 33 gradi e mercoledì 35, idem a Jesi (Ancona), con ondate di calore fino a 36 e 37 gradi. Temperature roventi anche a Fabriano (Ancona) con il termometro che domani segnerà 32 gradi e mercoledì 35, con unpercepito fino a 37 gradi. A Macerata domani 31 gradi e mercoledì 33, con picchi che sfioreranno i 35 gradi, come anche a Fermo e Pesaro.