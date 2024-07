Calciomercato Milan Davide Calabria rifiuta il Galatasaray | ma il futuro è chiaro!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 29 luglio 2024), il capitano rossonerohato un’offerta del: ile il rinnovo lontano Il futuro diè sempre più lontano dal, ma intanto il capitano rossonero hato un’offerta dalla Turchia e non da parte di un club di basso livello, ma bensì del. Il terzino rossonero è, infatti, in uscita dal Diavolo a causa di divergenze con la società per quanto riguarda il rinnovo di contratto, che andrà in scadenza nel 2025. Le sue richieste, però, sono alte, in quanto vorrebbe un notevole aumento rispetto ai 2,2 milioni di euro che percepisce al momento. Il, però, fa muro e ha deciso che non ritoccherà l’ingaggio del capitano rossonero. Non sarà, quindi, semplice arrivare a un accordo, anche perché il club rossonero per ora ha altri piani (quello di chiudere il colpo Emerson Royal).