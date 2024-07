Beautiful quando Sheila scopre l’inganno di Bill e Ridge

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ultimo aggiornamento 29 Luglio 2024 12:05 pm by Redazionee comechela sta ingannando nelle puntate disu Canale 5? Le anticipazioni americane svelano cosa accade tra i due nel corso dei prossimi episodi in onda in Italia. Innanzitutto, è bene sapere che nessun segreto resta tale a Los Angeles. Dunque, ben presto, la temutissima dark ladyche lo Spencer in realtà non la ama e le sta mentendo. Proprio in questi giorni, il pubblico di Canale 5 ha scoperto cheè in combutta con. I due, che da sempre lottano tra loro, si sono alleati per proteggere i loro cari dalla follia di. Ma vediamo insiemeesce fuori il loro piano nella trama.