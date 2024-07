WWE | Aggiunti due match alla card di Raw pre SummerSlam

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 luglio 2024) Il General Manager di Raw, Adam Pierce, ha annunciato oggi dueper la puntata di domani. “Il primo sarà una battaglia tra Sheamus e Big Bronson Reed. Inoltre, i Creed Brothers sfideranno Otis e Akira Tozawa in undi coppia per risolvere la questione aperta.” Il tag teaminfatti nasce a seguito dell’attacco della scorsa settimana da parte di Chad Gable e i due nuovi alleati nei confronti degli ex Alpha Academy, dopo che questi si sono rifiutati di riunirsi a Gable. Il primoinvece prosegue la storyline che coinvolge anche Pete Dunne. Durante l’ultimo Raw, iltra Reed e Dunne è stato interrotto da Sheamus ancor prima del suono della campanella. Il segmento è terminato con uno sguardo di tensione tra i due ex membri dei Brawling Brutes.