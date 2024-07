VIDEO Benevento un Mahmood travolgente entusiasma il pubblico del Bct Music

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Aè la notte di. Reduce da un tour trionfale nei club d’Europa, il seguitissimo cantante milanese irrompe all’Arena Musa per il secondo concerto del Bct. Balla, canta, twerka, chiacchiera con il, scende tra i fan e li fa intonare con lui la hit con cui vinse Sanremo nel 2019: il suo approccio interattivo ha reso la serata ancora più coinvolgente. Con la sua voce arabeggiante e il suo stile unico, ha saputo creare un legame speciale con gli spettatori che hanno risposto con entusiasmo ad ogni nota. Il repertorio diha spaziato dai suoi successi più iconici come ‘Soldi’, ‘Tuta Gold’ e ‘Barrio’ fino al nuovo singolo ‘Ra ta ta’. Al secolo Alessandro Mahmoud, già ospite in città nel 2021, è stato accolto con accresciuto entusiasmo dai fan, alcuni dei quali lo hanno atteso sin dalla tarda mattinata di ieri.