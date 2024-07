Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024)DEL 28 LUGLIOORE 08.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAMA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA PESCARA –LA CIRCONE E SOSPESA TRA GUIDONIA E TIVOLI-TERME PER LA PRESENZA DI ARBUSTI SULLA LINEA FERROVIARIA I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO INFINE PER I LAVORI A PARTIRE DA DOMANI INIZIARANNO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE SU VIA SALARIA TRA IL KM 75 E IL KM 92 PREVISTA LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA CON L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN CORRISPONDENZA DELLE LAVORAZIONI IN DIREZIONEE IN DIREZIONI ASCOLI PICENO NELLA FASCIA ORARIA 7.30-18.