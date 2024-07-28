Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 08:30 (Di domenica 28 luglio 2024) Viabilità DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 08.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione MA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA PESCARA – Roma LA CIRCOLazioNE E SOSPESA TRA GUIDONIA E TIVOLI-TERME PER LA PRESENZA DI ARBUSTI SULLA LINEA FERROVIARIA I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO INFINE PER I LAVORI A PARTIRE DA DOMANI INIZIARANNO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE SU VIA SALARIA TRA IL KM 75 E IL KM 92 PREVISTA LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA CON L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN CORRISPONDENZA DELLE LAVORAZIONI IN DIREZIONE Roma E IN DIREZIONI ASCOLI PICENO NELLA FASCIA ORARIA 7.30-18.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 07. 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE MA PASSIAMO AGLI EVENTI NELLA GIORNATA DI OGGI IL RALLY DI ROMA CAPITALE, CHE PERCORRERA LE STRADE DEL FRUSINATE SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA SPORTIVA LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA-FRASCATI PROSEGUIRANNO FINO AL 31 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE PERTANO SONO ATTIVE CORSE CON BUS PER I COLLEGAMENTI REGIONALI TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE in chiusura un messaggio di sicurezza stradale Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 19:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA ROMA-TARQUINIA DISAGI PER UN INCENDIO ATTENZIONE AL FUMO IN CARREGGIATA CHE RIDUCE LA VISABILITÀ SIAMO TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA SULLA FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO, LA CIRCOLAZIONE È REGOLARE IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ANCHE QUI RIMOSSO L’INCIDENTE LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA SCAFA, IN DIREZIONE AEROPORTO PER GLI EVENTI ACCESA COMPETIZIONE E ADRENALINA QUESTI GLI INGREDIENTI DEL RALLY DI ROMA CAPITALE, CHE SI CONCLUDERÀ DOMANI, DOMENICA 28 LUGLIO CON L’ARRIVO FIUGGI A PARTIRE DALLE 17. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 18:30 - 00 È CANCELLATA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 45 MENTRE LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA FIRENZE-ROMA, SI è VERIFICATO UN INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO, CODE IN DIREZIONE NAPOLI SULLA ROMA-TARQUINIA TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA PER UN INCENDIO LA VISIBILITà è RIDOTTA PER IL FUMO IN CARREGGIATA PRESTARE ATTENZIONE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA SCAFA, IN DIREZIONE AEROPORTO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO LAZIOMAR INFORMA CHE DOMENICA 28 LUGLIO LA CORSA FORMIA PONZA DELLE ORE 06. romadailynews
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