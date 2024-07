Un posto al sole trame dal 29 luglio al 2 agosto 2024 | la contromossa di Roberto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 28 luglio 2024) Ad UnalFerri sarà intenzionato a screditare Ida, come segnalano ledal 29al 2. L'imprenditore, infatti, non si rassegnerà ad aver perso Tommaso e continuerà a tramare alle spalle della giovane polacca per toglierle il bambino. Nel frattempo, Alberto pedinerà Clara e scoprirà il luogo in cui alloggia con Eduardo e Federico. A quel punto, l'uomo mediterà di vendicarsi di Sabbiese, mentre il terribile litigio tra Bice e Sergio avrà gravissime conseguenze sulla riconciliazione tra Mariella e Guido, ma anche sull'amicizia di Rosa e Marika. Michele, invece, alla luce della trattativa in corso trae Chiara Petrone per l'acquisto di Radio Golfo 99, sarà indeciso se partire o meno per le vacanze in compagnia di Silvia.