Sulla carta spuntano macchie estese Sottocorona | dove pioverà

(Di domenica 28 luglio 2024) Puntuale anche di domenica. Paolo, in diretta dallo studio di Omnibus, ha aggiornato i telespettatori sulle ultime previsioni meteo. Che tempo dobbiamo aspettarci oggi? E come sarà la situazione meteorologica la prossima settimana? Ciò che più salta all'occhio è "una forte instabilità" al Nord, ha spiegato l'esperto mostrando la. Le regioni interessate dai fenomeni saranno "la Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Veneto". "Queste, piuttosto, sono di fenomeni anche molto intensi", ha specificato. Instabilità, quella sopra annunciata, che rimarrà nella stessa area anche domani. "Per due giorni, probabilmente di più nel pomeriggio che nella mattina, i fenomeni saranno anche piuttosto intensi. Il rosso indica quantità molto elevate". "Sul resto del Paese non succede niente", ha proseguito. Martedì, poi, "si attenua l'instabilità.