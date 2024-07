Spray al peperoncino usato per gioco | la pericolosa moda dilaga dalle discoteche alla metropolitane

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024)sola parolaalil ricordo va subito al tragico fatto di cronaca della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), avvenuto l’8 dicembre 2018, in cui 6 persone sono rimaste uccise mentre altre 59 sono rimaste ferite. Eppure la storia si ripete.ancora la “” di usare per, uno strumento che invece è utile contro le aggressioni. È successo la notta scorsa a Marina di Pietrasanta (Lucca). Cinque giovani sono stati costretti a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Versilia per irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie, dopo che all’interno di una discoteca è stato spruzzatoal. La discoteca era affollata di giovani. Sul posto sono state inviate ambulanze: si è trattato tutti di codici gialli di media gravità E non solo.