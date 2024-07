Seconda tranche di lavori per Publiacqua sulla via Bolognese a Firenze | disagi in vista

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 28 luglio 2024)– Partono il 29 luglio i nuovisu viainper una parte della città e per i pendolari dal Mugello. Interessato questa volta il tratto compreso tra il civico 102 B e l’incrocio con via di Montughi, escluso. Viaè uno degli assi viari principali del Comune di, ma strategico anche per tutti quei pendolari che dal Mugello tutte le mattine si dirigono verso il capoluogo, e sarà interdetta in occasione di questi interventi al traffico veicolare, eccetto i mezzi pubblici.