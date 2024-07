Scena horror all’alba | auto bruciata e un uomo incatenato Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 luglio 2024) Cornaredo – Un drammatico episodio ha scosso questa mattina il comune di Cornaredo, situato nella provincia di Milano., i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un’in fiamme in via Cavour. Durante le operazioni di spegnimento, intorno alle ore 5, i pompieri hanno fatto una macabra scoperta: il cadavere di unparzialmente, ritrovato tra il cofano dell’e un palo. Identità e prime ipotesi L’è stato identificato come un 67enne di origine romena. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Cornaredo, che stanno indagando sull’accaduto. Secondo le prime ipotesi degli investigatori, potrebbe trattarsi di un gesto volontario. Pare che l’stesse attraversando un periodo difficile legato alla separazione dalla sua ex compagna, che risiede nelle vicinanze di via Cavour.