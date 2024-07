Russell squalificato Il Gp del Belgio va a Hamilton

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 28 luglio 2024) AGI - Georgeè statodal Gran Premio deldopo che la sua Mercedes è risultata sottopeso al termine della gara. La vittoria va al suo compagno di squadra Lewis. Secondo un rapporto tecnico pubblicato dopo la gara, la vettura diè risultata di 1,5 kg inferiore al limite minimo di peso per vettura e pilota insieme. "La vettura 63 è stata squalificata dalla classifica della gara", hanno annunciato i commissari in un comunicato. "Tutti gli altri piloti salgono in classifica". Il 26enne britannico è partito dalla sesta posizione in griglia prima di precederein seconda posizione e Oscar Piastri della McLaren in terza.