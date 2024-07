Protezione civile al voto Confermato Santoiemma | Ma è il gruppo che vince

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Sono stati gli "angeli" Tra fango e acqua dell’alluvione del 15 maggio. A due mesi e mezzo dal cataclisma, tempo di elezioni in seno alladi Gessate, ed è riconferma per lo storico coordinatore Gianni. Con lui sono stati nominati vice, capisquadra e vice capisquadra e consiglio direttivo. All’incontro in aula consiliare presenti anche sindaco e amministrazione comunale: "Il vostro lavoro preziosissimo, una garanzia per tutti noi - così la sindaca Lucia Mantegazza -: grazie per quel che avete fatto e che fate". Quello difu uno dei "volti" delle durissime giornate dell’alluvione, fra sfollati, allagamenti, salvataggi, case inagibili, operazioni di sgombero di abitazioni, cantine e garage che durarono settimane. Anche quando, a giorni e giorni dall’esondazione di Trobbia e Martesana, si spensero telecamere e riflettori.