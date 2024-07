Palio degli arcieri show Il trionfo di Sant’Emidio brocca d’oro ad Ambrosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024)concede il bis. Il sestiere rossoverde, infatti, dopo ildel 2023, si aggiudica anche la 30esima edizione del, al termine della gara andata in scena venerdì sera allo Squarcia, di fronte a un pubblico numeroso che ha riempito la tribuna del campo dei giochi. Per i ‘Robin Hood’ campioni in carica, inoltre, si tratta del nononella storia: agguantano Porta Tufilla al primo posto dell’albodella competizione. Una sfida decisa all’ultima freccia, quella di quest’anno, con cinque sestieri in lotta per la vittoria fino all’ultimo dei giochi previsti. D’altronde, è stato necessario lo spareggio per decretare chi dovesse portarsi a casa il prestigiosorealizzato dalla giovane artista ascolana Elisa Luberti.