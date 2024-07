Olimpiadi di Parigi 2024 Errigo e Favaretto avanzano nel fioretto femminile individuale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio– E’ in svolgimento la seconda giornata delle gare degli Azzurri, alledi. La prima parte del programma di oggi ha visto tante qualifiche ai turni successivi, match vinti e anche persi dall’Italia Team, che non molla per le prossime gare. Ci sono state anche altre due medaglie da festeggiare. Sono 5 intanto in bacheca provvisoria. Di seguito, le notizie e il risultati – Fonte Adnkronos Martinaraggiunge Ariannae Alice Volpi nei quarti di finale delalledi. L’azzurra, dopo un avvio difficile e iniziato con ben quattro stoccate a sotto in avvio d’assalto, ha superato la beniamina francese Pauline Ranvier rimontando lo svantaggio dopo il cambio d’arma e chiudendo con un netto 15-9.