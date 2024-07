Martinez personalità in amichevole ma attenzione ad esagerare! Inzaghi studia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) Josepsta giocando con continuità in questo pre-campionato, titolare in tutte e tre le amichevoli dell’Inter considerata l’assenza di Yann Sommer ancora in vacanza. Lo spagnolo ha sempre dimostrato grande, ma in alcuni casi eccessiva, come contro il Las Palmas., FORSE TROPPA – Nelle recenti amichevoli estive dell’Inter, il nuovo acquisto Josepha avuto l’opportunità di mostrare il suo valore. Arrivato dal Genoa per svolgere il ruolo di secondo portiere dietro a Yann Sommer, ancora in vacanza dopo l’Europeo 2024,ha preso parte alle sfide contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas, lasciando intravedere un futuro promettente ma non senza qualche rischio. Le sue prestazioni sono state positive, dimostrando sicurezza e abilità tra i pali.