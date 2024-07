LIVE Tiro a segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Maldini d’argento Monna di bronzo Alle 11 | 15 le qualifiche della carabina maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:32 Ci prendiamo una piccola pausa, Amici di OA Sport. Grazie per aver condiviso con noi queste palpitanti emozioni olimpiche. Appuntamento11:15 con le qualificazioni10 m10:30 Finalmente la classifica ufficiale. Ecco le 8 qualificate per la finale. 24ma Barbara Gambaro 1 43 1541 KOR BAN Hyojin 106.2 105.7 104.8 106.6 105.9 105.3 10.575 634.5 QOR QQualificato 2 17 1692 NOR DUESTAD Jeanette Hegg 106.4 106.4 106.0 103.6 105.2 105.6 10.553 633.2 QQualificato 3 40 1832 SUI GOGNIAT Audrey 104.6 105.2 105.2 105.3 106.0 106.3 10.543 632.6 QQualificato 4 19 1152 CHN HUANG Yuting 104.5 106.1 104.6 105.3 106.0 106.1 10.543 632.