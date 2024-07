LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | in corso i ripescaggi dei singoli attesa per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

09:28 Scappa via la paraguaiana Alonso Alderete, che a metà gara vanta quasi 8 secondi di margine su Perù ed Uganda. 09:24 E' il momento della terza ed ultima batteria didel singolo femminile. Questa la lista partenti: Kathleen Noble (UGA) Alejandra Alonso Alderete (PAR) Soaad Alfaqaan (KUW) Adriana Sanguineti (PER) Majdouline El Allaoui (MAR) 09:21 7:56.48 per Fatemeh Mojallaltopraghghale. L'iraniana si aggiudica la seconda heat dio e vola ai quarti di finale. Secondo posto e qualificazione per la turca Elis Ozbay. 09:17 Detta il ritmo a metà gara l'iraniana Mojallaltopraghghale, seguita dalla turca Ozbay. Per queste due atlete grosse chance di qualificazione ai quarti. 09:15 A dispetto di ieri quest'oggi splende il sole su. Giornata fantastica per regatare in un campo gara perfetto.