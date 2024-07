Kevin Smith ha annunciato il suo prossimo film su Jay e Silent Bob

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 28 luglio 2024)hail suosu "Jay eBob" Lo sceneggiatore e registasa bene come metterli in fila. Mentre presentava ai suoi affezionati fan il suosull'adolescenza The 4:30 Movie al Comic-Con di San Diego,ha ancheche dirigerà un terzo capitolo della serie Jay andBob. Prima del Marvel Cinematic Universe,ha reso popolare il concetto di universo condiviso con i suoicult View Askewniverse, che comprendono anche i tredi Clerks. Il terzodi Jay eBob si intitolerà Jay eBob: Store Wars, e vedrà i due personaggi gestire un dispensario ed entrare in una sorta di guerra con un negozio rivale.