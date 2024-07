Il Bologna in ritiro a Valles | giorno di riposo tra rafting e dubbio Hummels

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024)(Bolzano), 28 luglio 2024 – E dopo una prima settimana, densa di intense fatiche, ecco la domenica, meritatissima, di. Ildi Vincenzo Italiano santifica la festa immergendosi nelle acque gelate della Val Pusteria per dedicarsi al, immancabile passatempo di ogniestivo. Sul campo si sono visti, solo di prima mattina, i tre nazionali svizzeri Freuler, Aebischer e Ndoye, che hanno inanellato giri di campo con i preparatori atletici per cominciare a mettere benzina nelle gambe dopo tre settimane di vacanza post Europeo. E i tifosi rossoblù? Tanti hanno visitato Malga Fane, il villaggio in quota a pochi chilometri dache ha mantenuto intatta l'atmosfera bucolica del tempo che fu.