Estate in mostra

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 28 luglio 2024) Da Trento a Nuoro, da Venezia a Milano, miniguida agli eventi espositivi dello Stivale. Tra grandi maestri della fotografia come Robert Capa e quelli della pittura come Albrecht Dürer, passando per capolavori sconosciuti dell'Avanguardia uzbeka, i costumi delle eroine delle opere di Giacomo Puccini, le installazioni «eco» di giovani artisti. Gli bastò un breve soggiorno per lasciare un segno profondo a Trento e dintorni, confine allargato tra mondo tedesco e italiano. Albrecht Dürer, artista e incisore di Norimberga, si trovò a Trento tra 1494-95, quando aveva 23 anni. Là dipinse splendidi acquerelli della città, dell’Adige, del Castello del Buonconsiglio, delle Alpi; gettò semi artistici che fertilizzarono un crocevia di culture, periferia che diventa centro. Ce ne parla unadi assoluta bellezza: Dürer e gli altri. Rinascimenti in riva all’Adige.