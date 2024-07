Endless love anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto 2024 | scontro tra Asu ed Emir

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 28 luglio 2024)concentrerà l'attenzione sulla resa dei conti trae Asu, come segnalano ledal 29al 2. Intanto, la decisione di Vildan di diffondere in Rete delle informazioni compromettenti avrà conseguenze su tutti, mentre Kemal soffrirà ancora per la conclusione della sua relazione con Nihan. Il giovane proverà ad andare avanti con la sua vita, sopraffatto dal desiderio di giustizia. Anche Nihan sarà a pezzi e non riuscirà a perdonare Kemal per aver messo in pericolo suo fratello Ozan, mentre Asu sarà disperata per il tradimento di suo zio Hakki e per l'abbandono da parte dell'uomo. Successivamente, nel corso di un litigio in famiglia tra Kemal e Tarik, Asu confesserà a Fehime e Huseyin che il figlio è un assassino.