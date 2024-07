Dialogo Usa-Cina in Laos mentre Meloni è a Pechino

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 luglio 2024) Il mondo non gira attorno all’Italia, le relazioni internazionali neppure, tanto meno le notizie di “Esteri” sui media. Ma l’incontro tra il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, e il capo della diplomazia del Partito comunista cinese, il ministro degli Esteri Wang Yi, non può non riguardare anche l’Italia. Tanto più per la coincidenza temporale: il faccia a faccia in— nella capitale Vientiane, dove si svolge il vertice Asean — tra i due altissimi funzionari delle leadership cinesi e statunitensi avvienela presidente del Consiglio italiano, Giorgia, è inper rimodellare le relazioni bilaterali — anche alla luce della scelta, forte, presa dal suo governo con l’abbandono della Belt & Road Initiative.