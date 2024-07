Dal SDCC24 il teaser trailer di Star Trek | Section 31

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 28 luglio 2024) Paramount+ ha presenziato al Comic-Con di San Diego questa sera mostrando ildi31, il film con protagonista Michelle Yeoh. Ilè stato presentato dall’attrice premio Oscar, con lei alcuni membri del cast quali Omari Hardwick, Sam Richardson e Kacey Rohl, insieme al produttore esecutivo Alex Kurtzman e al regista Olatunde Osunsanmi. Visto come una sorta di ventata di aria fresca nei confronti di un franchise “” oramai sessantenne, il film31 segue ancora una volta le gesta dell’imperatrice Philippa Georgiou (Michelle Yeoh), questa volta unita ad un gruppo per svolgere attività ritenute segrete e senza scrupoli.31 è stato originariamente pensato come una serie spin-off di: Discovery.