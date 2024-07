Canoa slalom Stefanie Horn si classifica quinta nella finale del K1 alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Non è ancora tempo per la prima medaglia olimpica di, almeno nel K1 classico della: dopo l’ottavo posto di Rio 2016 ed il quarto di Tokyo 2020, ai Giochi di Parigi 2024 arriva un quinto posto. L’azzurra questa volta, però, avrà occasione di riscatto nel kayak cross, nuova specialità olimpica. L’oro va all’australiana Jessica Fox, che parte perdopo l’ottavo posto in semie fa capire di aver piazzato la manche che vale almeno una medaglia: rapida e precisa, l’oceanica chiude in 96.08 e poi aspetta. Nessuna batte il suo crono: argento alla polacca Klaudia Zwolinska a 1.45, bronzo alla britannica Kimberley Woods a 2.89. Resta giù dal podio la brasiliana Ana Satila, quarta a 4.61, mentre ènonostante il percorso netto (come per le prime quattrote): l’azzurra completa il tracciato in 101.43, a 5.35 dall’oro.