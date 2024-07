Campi Flegrei la terra trema ancora | in giornata due scosse lievi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 luglio 2024) Non si placa lo sciame sismico ai: dopo la paura di venerdì per una scossa magnitudo 4.0, anche oggi i sismografi hanno rilevato dei movimenti di assestamento che non hanno però generato allarme nella popolazione. Due leregistrate dall’Osservatorio Vesuviano: la prima alle 7.37 magnitudo 1.0; la seconda alle 15,24 magnitudo 1.1. Non si segnalano danni. Un sisma magnitudo 1.0 era stato rilevato anche ieri sera, alle 20,34, nell’area del Vesuvio. L'articolo, la: indueproviene da Ildenaro.it.