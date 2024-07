Box Office USA | pioggia di record per Deadpool & Wolverine

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 28 luglio 2024) Una vagonata di milioni di dollari – e– hanno ricoperto l’esordio dinel BoxUSA di questo weekend. Mentre il panel Marvel Studios al Comic-Con di San Diego ha celebrato il futuro dell’MCU, tra annunci a sorpresa ed anteprime attese, il presente si chiama. Il nuovo film Marvel, infatti, ha chiuso il suo weekend d’esordio nordamericano con un incassostimato da 205 milioni di dollari (via THR). Ebbene, così come anticipato nel nostro ultimo aggiornamento, l’esordio in questo weekend rappresenta ilper il maggior incasso di sempre per un film vietato ai minori (in precedenza era tra l’altrocon 133,7 milioni). I 205 milioni raccolti, inoltre, rappresentano l’ottava più alta apertura di sempre per tutti i film.