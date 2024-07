WWE | Patto tra Tiffany Stratton e Nia Jax La Miss MITB manterrà la sua promessa?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 27 luglio 2024) In un segmento visto durante l’ultima puntata di SmackDown,e Nia Jax hanno avuto un interessante interazione. Lain carica si è vista molto triste a causa delle condizioni estetiche della sua valigetta, motivo per il quale Nia è arrivata a consolarla promettendole di ripararle l’oggetto. Poi le due hanno iniziato a parlare dei possibili incassi e di come la Jax non voglia avere ostacoli perché deve prendersi la cintura contro Bayley a SummerSlam e proprioha prontamente risposto ribadendo di non poter mai incassare sulla sua amica perché l’unico obiettivo ora è vendicarsi su Bayley (riferimento al match che le due avranno poco più tardi). Not the broken #briefcase Nia Jax promises to fix @tiffwwe's #briefcase if they win tonight's match #SmackDown pic.twitter.