Tragedia all’alba sull’A22 | un’auto va fuori strada e tampona un tir fermo in piazzola

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 luglio 2024) Altra giornata nera per le strade e le autostrade italiane, dove si continuano a contare i morti per incidentili. Tra le ultime vittime c’è una giovane ragazza tedesca 24enne, deceduta dopo un terribile impatto sull’autodel Brennero tra l’auto sulla quale viaggiava e un tirin unadi sosta. Il tragico incidente si è verificatoverso le 6 al chilometro 145, all’altezza dell’aeroporto di Caproni di Mattarello. Le dinamiche dell’incidente: autoper un colpo di sonno? Secondo una prima ricostruzione, sulla quale c’erano un uomo che guidava l’auto e la donna al suo fianco, per motivi da accertare è uscitaandando a sbattere violentemente contro un tirin unadi sosta. Si sospetta che alla base dell’incidente ci sia un colpo di sonno del guidatore, anche perché non risultano coinvolti altri mezzi.