Tom Hiddleston a Firenze passeggiate e cena in centro per il celebre attore dei film Marvel

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Il dio dell’inganno che si gode un po’ di relax in Toscana. Tra gli ultimi vip avvistati ac’è nientemeno che l’di fama mondiale Tom. Conosciuto in tutto il pianeta per il suo ruolo di Loki neidellaCinematic Universe, l’inglese, 43 anni, si è concesso un po’ di riposo prima di ripartire per un nuovo lavoro a Parigi, in occasione dei Giochi Olimpici. L’inglese è stato più volte paparazzato incon la compagna Zawe Ashton (i due hanno un figlio nato lo scorso ottobre). La coppia è stata avvistata in piazza della Repubblica, davanti allo storico Caffè Gilli. Dopo lein, da piazza Duomo a ponte Vecchio, Tomè andato aal ristorante Buca Mario in piazza degli Ottaviani, zona Santa Maria Novella.