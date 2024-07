Terrore nella spiaggia italiana tromba d’aria distrugge tutto | volano lettini e ombrelloni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Venerdì 26 luglio unasi è abbattuta su una località balneare situata a marina di Ugento, provocando gravi danni a uno lido e ferendo 3 persone. Le violente raffiche di vento hanno sorpreso gli ospiti dello stabilimento, causando panico e disagio tra i bagnanti che affollavano lain quel momento. Unasi è abbattuta su uno stabilimento balneare di Lido Marini, in provincia di Lecce. Tre bagnanti sono rimasti contusi. Il forte vento ha sradicato gli, i gazebo, le sdraio e ie ha danneggiato le passerelle in legno della struttura. L’evento avrebbe potuto creare danni più gravi se non fosse stato immediatamente attivato il piano collettivo di salvataggio che è in funzione sul litorale. Leggi anche: La scossa di terremoto, poi frana un costone.