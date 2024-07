Sirine Charaabi – Enkhjargal Munguntsetseg in tv boxe femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale 

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024)è pronta ad iniziare la sua avventura olimpica a. Alle 20:16 di oggi, sabato 27 luglio, la pugile azzurra esordirà nella categoria 54kg contro la portacolori della Mongolia. Un esordio tutt’altro che agevole, visto che la 25enne solo un anno fa, ai Mondiali di Nuova Delhi, si spinse fino al terzo gradino del podio, eliminando ai quarti di finale la nostra Olena Savchuk. La sfida comunque è assolutamente alla portata diche a Busto Arsizio, in occasione del Preolimpico che le consegnò il passno, dimostrò una grande capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di avversaria e di condurre svariati tipi di match. Su tutte l’ultima sfida, quella decisiva contro la coreana Ae Ji Im. Poi le lacrime di liberazione e la festa con il ‘bigliettone’ in mano. La Road to Paris è ufficialmente finita e oggi è tempo di esordio.