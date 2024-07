Referendum autonomia differenziata i promotori | Già raccolte oltre 100mila firme online

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024)in meno di due giorni. Il comitato referendario per l’abrogazione della legge sull’ha annunciato che, a poco meno di 24 ore dall’avvio della raccolta, le adesionisono già circa il 20 per cento delle 500mila richieste. “Non ci accontenteremo”, si legge in una nota, “e continueremo a raccogliere leper tutto il tempo disponibile, sia sul web che nei banchetti che abbiamo organizzato e che intendiamo moltiplicare in maniera capillare in tutta Italia”. Già soddisfatta per il risultato la Cgil, parte del comitato promotore: “Quella contro l’è una battaglia condivisa”, ha dichiarato all’Ansa Christian Ferrari della segreteria nazionale, “ma noi non ci accontentiamo. Raccoglieremo lele 500mila richieste dalla legge, soprattutto con banchetti che moltiplicheremo.