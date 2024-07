Parigi | Roccella cerimonia escludente e divisiva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) "Uno spettacolo 'international style', molto discutibile e ben poco inclusivo: se il direttore artistico Thomas Jolly voleva che 'ciascuno si sentisse rappresentato', il risultato è stato l'opposto: tanti, troppi si sono sentiti emarginati e soprattutto non rispettati nelle diverse sensibilità". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Eugenia, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. "Perfetto l'articolo dello Spectator - prosegue- secondo cui quello che è emerso è stato soprattutto la schiacciante supremazia di un 'wokismo' di importazione, 'a display of american cultural imperialism', con i classici annessi, transgender, fluidità, multiculturalismo.