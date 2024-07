Omaggio Micha van Hoecke | ‘Aria tango’ alla Versiliana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 27 luglio 2024) MARINA DI PIETRASANTA-vancondi Marina di Pietrasanta sabato 27 luglio alle 21.30.vangrande coreografo scomparso nel 2021 celebrato nello spettacolo di danza coprodotto dal Festival Lacol Balletto di Milano. I brani sono di Luis Bacalov, scomparso nel 2017, premio Oscar per la colonna sonora del film ‘Il postino’ con l’indimenticato Massimo Troisi.ripreso dall’amatissima moglie, la danzatrice Miki Matsuse.in occasione dell’ottantesimo compleanno divan, nato il 22 luglio 1944. Spettacolo preceduto alle 18.30 al Caffè de La, in collaborazione con il Balletto di Milano, dpresentazione del libroa cura della giornalista Carmela Piccione.vandi casa in Toscana, la base della sua vita nel Comune di Rosignano Marittimo.