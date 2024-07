Olimpiadi gli azzurri che possono andare a medaglia oggi Quando gareggiano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Parigi, 27 luglio 2024 – L’Italia punta in alto alledi Parigi 2024 con alcune delle sue stelle più brillanti pronte a competere. Ecco un’anteprima delle gare e degli atletida tenere d’occhio. Programma delle competizioni Cronometro femminile:Elisa Longo Borghini sarà in gara nella prova contro il tempo, programmata tra le 14:30 e le 16:00. L’azzurra è una delle favorite, grazie alla sua esperienza e determinazione. Cronometro maschile:Gli occhi saranno puntati su Filippo Ganna, che inizierà la sua prova alle 17:32. Concluderà la gara attorno alle 18:00. Ganna, già campione del mondo nella specialità, è uno dei candidati principali per una. Judo femminile, categoria -48 kg:Assunta Scutto rappresenterà l’Italia, con il suo cammino nel tabellone che inizierà alle 11:30.