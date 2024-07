No Tav | tensione a Chiomonte I manifestanti lanciano bombe carta ferito un agente

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 luglio 2024) AGI - Un poliziotto è rimastonei disordini causati dai No Tav vicino al cantiere die nell'area di San Didero, in Val di Susa, dove in questi giorni gli attivisti sono riuniti per il Festival Alta Felicita'. Staccatisi dal corteo di un migliaio di persone, alcunia volto coperto hanno abbattuto il cancello e hanno invaso l'autostrada A32, chiusa per lavori, fra Susa e Bardonecchia, lanciando da più fronticarte contro la polizia. Gli agenti hanno risposto con l'utilizzo di idranti e lacrimogeni per disperdere i, ha reso noto la Questura di Torino. Un componente delle forze dell'ordine è rimastoal polso da un oggetto stato scagliato dall'esterno dell'area presidiata. Per effettuare lanci di sassi e di altri corpi contundenti alcuni No Tav si sono serviti di una grossa fionda azionata da tre persone.