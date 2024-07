Musetti cede in finale contro Cerundolo a Umago

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024)(CROAZIA) (ITALPRESS) – Sfumano i sogni di gloria per Lorenzo. Il toscano, numero due del seeding e 17 del mondo, ha ceduto nelladel “Plava Laguna Croatia Open”, l'Atp 250 disputato sulla terra battuta croata con montepremi totale pari a 579.320 euro. Sul “Campo Goran Ivanisevic” l'azzurro ha persol'argentino Francisco, numero 37 del ranking Atp e quarto favorito del tabellone, col punteggio di 2-6 6-4 7-6 (5). Per l'argentino è il primo titolo del 2024; il terzo della carriera. Per, invece, era la quarta, la seconda dell'anno. Ha vinto fino a qui ad Amburgo e a Napoli nel 2022; mentre ha perso all'ultimo atto nel 2024 sia al Queen's che oggi. Adesso l'azzurro vola a Parigi per i Giochi olimpici. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS).