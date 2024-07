Mi dispiace da morire | Tamberi perde la fede e si scusa con la moglie

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024) Disavventura per Gianmarco, che ieri, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, ha perso lanella Senna. "Miamore mio, mida. Ma se proprio doveva succedere, se proprio dovevorla questa, non potevo immaginare un posto migliore. Rimarrà per sempre nel letto del fiume della città dell'amore". All'indomani dell'incidente e con un messaggio su Instagram, folle e poetico come è lui, lo sportivo azzurro si èto con lapubblicamente. "Troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l'incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo - ha scritto Gimbo - probabilmente tutte e tre le cose, resta il fatto che io l'ho sentita sfilarsi, l'ho vista volare l'ho seguita con lo sguardo fino ad averla vista rimbalzare dentro la barca".