Manna lavora su due nomi per rivoluzionare il Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 27 luglio 2024) Calciomercato: il DSal lavoro per una possibile rivoluzione azzurra. Duetop nel mirino per rinforzare la squadra. Neres, l’obiettivo numero uno per la trequarti Ilè al lavoro per sostituire Jesper Lindstrom, passato ufficialmente all’Everton in prestito oneroso con diritto di riscatto. Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno individuato dueper rinforzare la rosa: David Neres per l’attacco e Billy Gilmour per il centrocampo. David Neres, 27enne brasiliano del Benfica, è in cima alla lista dei desideri delper sostituire Lindstrom. Il giocatore avrebbe espresso la volontà di cambiare aria, rendendo l’operazione potenzialmente fattibile. In alternativa, il club partenopeo valuta anche il profilo di Domenico Berardi del Sassuolo. NeresGilmour nel mirino come vice Lobotka Per il centrocampo, ilpunta su Billy Gilmour del Brighton.